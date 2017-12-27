3 bin 50 öğrenciye burs müjdesi!

Körfez Belediyesi’nin Gün Işığı Derneği iş birliği ile yüksek öğrenimini yapan 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyacak olan öğrencilere verdiği eğitime katkı payları için başvurular 11 Ekim’de başlamıştı. Başvuruların değerlendirilme süreci tamamlandı, burs almaya hak kazanan 3 bin 50 öğrencinin isimleri de bugün itibariyle Körfez Belediyesi’nin internet sitesi ‘www.korfez.bel.tr’ üzerinden duyuruldu.

MÜJDE BAŞKAN’DAN

Siteye giren öğrenciler, sorgulama ekranından TC kimlik numaraları ile sonucu öğrenebilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi ile birlikte bir müjdeli haber de Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’dan geldi. Başkan Baran, burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına ilk taksitlerin Cuma günü itibariyle yatacağını belirtti.

SAYI HER YIL ARTIYOR

Başvuru yapacak öğrencinin ailesinin Körfez'de oturması ve 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuması gerekiyordu. Körfez Belediyesi 2014-2015 yılında 2 bin 135, 2015-2016 yılında 2 bin 506, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde de 2 bin 800 öğrenciye eğitime katkı payı vermişti. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için bu sayı 3 bin 50 oldu.