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Kocaeli'de yine iş kazası! 1 yaralı...

Karamürsel'de, inşaatta kolonların demirini yaparken aşağı düşen işçi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde, Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı yüzme havuzu inşaatında çalışan 56 yaşındaki Halil Çatar, iddiaya göre kolonların demirini yaparken aşağı düştü. İnşaatta çalışan işçiler yaralanan arkadaşlarını hemen Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralanan Halil Çatar tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

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