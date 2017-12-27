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4 asker tutuklandı, 9 asker itirafçı oldu

Kocaeli merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 askerden, 4’ü tutuklandı. 9 rütbeli etkin pişmanlık yasasından faydalanırken, 4 rütbeli ise tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere toplam 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Muğla, Yalova illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesi 13 kişi yakalandı. Firari olan bir teğmenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adliyeye sevk olan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay etkin pişmanlık yasasından faydalanarak, adli kontrol talebiyle serbest kaldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay toplam 4 kişi ise cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bugün 13:27 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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