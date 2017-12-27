Kamyon ve tırcılara milyarlık ceza şoku

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolunu kullanan onlarca nakliyeci esnafına, iddiaya göre bir yıl sonra icra takibi başlatıldı. İhlalin ardından, cezanın kendilerine 1 yıl sonra söylendiğini ifade eden kamyoncular, bazı arkadaşlarına 254 bin lirayı bulan maliyetlerin çıkartıldığını söyledi. Araç sahipleri, işletmeci olan ICA’dan ise kimseye ulaşamadıklarını ileri sürerek, itiraz dilekçeleri hazırlıyor. Firmanın köprü ve otoyol için kurduğu internet sitesine, ‘Kaçak geçiş’ sorgulamak için girdiklerini, ancak bir çok kez iyileştirme çalışmaları sebebiyle işlem yapamadıklarını ifade eden nakliyeci esnafı, HGS-OGS cihazlarının yüklü olmasına rağmen ceza ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"ÇOK MAĞDUR OLDUK"

20 yıldır nakliyecilik yaptığın ifade eden Bülent Çiçeker, “Son bir yılda çok mağdur olduk. Cihazın okumaması, aracın plakasının çıkmaması konularında çok mağdur olduk. Biz bu icralarla ilgili itiraz dilekçelerimizi hazırlıyoruz. Arkadaşlarımıza, 254 bin, 158 bin, 58 bin gibi ciddi rakamlarda icra takipleri başlatılmış. Biz bu paraları ödedik, tekrar bize avukat tarafından gönderilmesi bizi sıkıntıya soktu. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Devlet Büyüklerimizin el atmasını rica ediyoruz. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz. Arabayı satsak bile altından çıkamayız” dedi. Cezaların kendilerine bir yıl sonra gönderildiğini kaydeden bir başka kamyoncu ise, “Madem geçtik, ertesi gün göndersin. Hesapta para olmasına rağmen ceza gönderiyor. ‘Okumamıştır’ deniliyor. Bana ne okumadıysa. Benim hesabımda para var” diye konuştu. Devlet büyüklerine seslenen esnaf, yaşadıkları sıkıntı için çözüm bulunmasını istedi.