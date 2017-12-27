Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:28 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:41 TSİ )

Kamyon ve tırcılara milyarlık ceza şoku

Kocaeli’nin Gölcük ve Başiskele ilçesinde çalışan ağır tonajlı araç sahipleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden kaçak geçtikleri iddiasıyla kendileri 254 bin lirayı bulan icra takiplerinin başlatıldığını iddia etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolunu kullanan onlarca nakliyeci esnafına, iddiaya göre bir yıl sonra icra takibi başlatıldı. İhlalin ardından, cezanın kendilerine 1 yıl sonra söylendiğini ifade eden kamyoncular, bazı arkadaşlarına 254 bin lirayı bulan maliyetlerin çıkartıldığını söyledi. Araç sahipleri, işletmeci olan ICA’dan ise kimseye ulaşamadıklarını ileri sürerek, itiraz dilekçeleri hazırlıyor. Firmanın köprü ve otoyol için kurduğu internet sitesine, ‘Kaçak geçiş’ sorgulamak için girdiklerini, ancak bir çok kez iyileştirme çalışmaları sebebiyle işlem yapamadıklarını ifade eden nakliyeci esnafı, HGS-OGS cihazlarının yüklü olmasına rağmen ceza ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"ÇOK MAĞDUR OLDUK"

20 yıldır nakliyecilik yaptığın ifade eden Bülent Çiçeker, “Son bir yılda çok mağdur olduk. Cihazın okumaması, aracın plakasının çıkmaması konularında çok mağdur olduk. Biz bu icralarla ilgili itiraz dilekçelerimizi hazırlıyoruz. Arkadaşlarımıza, 254 bin, 158 bin, 58 bin gibi ciddi rakamlarda icra takipleri başlatılmış. Biz bu paraları ödedik, tekrar bize avukat tarafından gönderilmesi bizi sıkıntıya soktu. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Devlet Büyüklerimizin el atmasını rica ediyoruz. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz. Arabayı satsak bile altından çıkamayız” dedi. Cezaların kendilerine bir yıl sonra gönderildiğini kaydeden bir başka kamyoncu ise, “Madem geçtik, ertesi gün göndersin. Hesapta para olmasına rağmen ceza gönderiyor. ‘Okumamıştır’ deniliyor. Bana ne okumadıysa. Benim hesabımda para var” diye konuştu. Devlet büyüklerine seslenen esnaf, yaşadıkları sıkıntı için çözüm bulunmasını istedi.

Bugün 13:28 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
4 asker tutuklandı, 9 asker itirafçı oldu mask
4 asker tutuklandı, 9 asker itirafçı oldu
Körfez'de büyük yangın! 1 yaralı, 5 kişi dumandan etkilendi mask
Körfez'de büyük yangın! 1 yaralı, 5 kişi dumandan etkilendi
FETÖ soruşturmasında 5 asker daha adliyeye sevk edildi mask
FETÖ soruşturmasında 5 asker daha adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu ile yakalandı! mask
Uyuşturucu ile yakalandı!
Emekli askerin şüpheli ölümü! mask
Emekli askerin şüpheli ölümü!
At arabalı hırsızlar, suçüstünde yakalandı! mask
At arabalı hırsızlar, suçüstünde yakalandı!
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...
Kocaeli'de cinayet! mask
Kocaeli'de cinayet!

GALERİ

İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar mask
9.5 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı! Kocaeli Stadyumu'nda son rötuşlar
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR