KTO'da yılın son meclisinde ekonomik veriler konuşuldu

Meclis konuşmasında 2017 yılı ekonomik beklentilerine değinen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ‘’2017 Yılı Ekonomik Göstergelerini genel olarak değerlendirdiğimizde ülkemizin bu yıl beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz, Ekonomik büyümede 9 ay itibariyle yüzde 7,4'e, sanayide ise geçen senenin 3 katına ulaşılmıştır. 2016'da sanayide üretim artışı yüzde 2'lerdeyken Bu sene yüzde 6'ya ulaşılmış. Buda bizlere gösteriyor ki Hükümetimizin verdiği teşviklerin boşa gitmemiş ve özel sektöre güç vermiş, Ülkemiz geçen yıla göre 55 milyar lira fazla yatırım yapılmış ve son iki yılın en güçlü yatırım artışının bu çeyrekte yaşanmış, İhracatta 2016'nın tamamındaki rakama, bu yıl 11 ayda ulaşılmış. Ve dış ticaretimiz ivme kazanmış. Tüm bunlar şunu gösteriyor. İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz, sağlamdır, dinamiktir."

BÜYÜME HİKAYEMİZ OLMALI

2017 yılı ekonomik beklentilerinden bahseden Moralı ‘’Hem faiz oranlarındaki hem de döviz kurlarındaki yükselmenin, reel sektörü zorladığını, Firmalarımızın finansman yükünü arttırdığını görüyoruz. 2018 yılında Bu konularda da reel sektöre destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz Ülkemizin büyümeden payını almasını için istihdam, üretim ve ticaret teşviklerinin sürmesini bekliyoruz. Kamu ve özel sektör el birliği içinde çalışarak, bu yüksek büyüme temposunun kalıcı hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz İnanıyoruz ki büyüme hikayemiz olursa, hem dünyada bize karşı oluşturulmak istenen algıların önüne geçer hem de bu finansman kaynağından daha fazla istifade edebiliriz.

KOMİTE SUNUMLARI YAPILDI

Körfez Ticaret Odası 2017 yılı son meclis toplantısında Meclis üyesi Mehmet Gümüş söz alarak yerli mali ürün kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Körfez Ticaret Odası’nın yerli malı haftası ve yerli malı kullanımı ile ilgili çalışmalar yapması önerisinde bulundu. İnşaat sektörünün sıkıntılarına da değinen Mehmet Gümüş arsa fiyatları, demir fiyatlarındaki artış ve daire satışlarındaki düşüşlerle ilgili Körfez Ticaret Odası meclis üyelerini bilgilendirdi. Kocaeli Sürücü Kursları başkanı ve meclis üyesi Türkay Kaya İse öğrencilere yönelik olarak başlatılacak olan temel trafik kuralları eğitimleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Meclis üyesi Mustafa Gülcan’da Körfez İlçesinde yer alan küçük sanayi bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan arazide yapılması planlanan tır parkının işletilmesi ile ilgili fikirlerini meclis üyeleri ile paylaştı.