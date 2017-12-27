Kardeşi ablasını vurdu: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa Mahallesi Akminare mevkisindeki evlerinde abla kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, ablası Nazmiye Arslan'a (46) tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalardan yaralanan Arslan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kardeş M.D. ise olayın ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.