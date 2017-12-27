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Üniversitelerde yeni dönem

"Yükseköğretimde sessiz devrim" olarak nitelendirilen politikalar arasında yer alan "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu", ilk toplantısını YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç başkanlığında gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "yükseköğretimde sessiz devrim" olarak nitelendirilen düzenlemeler arasındaki "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun, yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirlemek ve eğitim programları kontenjan planlanmasında ihtiyaç analizi yapmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Saraç, "Üretim Reform Paketi"nde yer alan ve "yükseköğretimde sessiz devrim" olarak nitelendirilen düzenlemeler arasında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun yer aldığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Saraç, bu kapsamda, YÖK Başkanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun kurulmasına ilişkin düzenlemenin, 6 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti. Danışma Kurulunun, yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirlemek ve eğitim programları kontenjan planlanmasında ihtiyaç analizi yapmak üzere ilk toplantısını dün gerçekleştirdiğini bildiren Prof. Dr. Saraç, toplantıda, yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak üzere çalışmalar yapıldığını söyledi.

YÖK tarihinde bir ilk

Kurulun ilk toplantısı ile YÖK tarihinde yetki paylaşımı anlamında bir ilk yaşandığını ifade eden Saraç, "YÖK tarihinde bir ilk yaşanıyor. YÖK, kontenjan planlaması konusunda yetkilerini konunun ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri ile paylaşıyor. Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaç analizleri yaparak üniversitelerde program açılmasında ve kontenjan planlamasında istihdam odaklı ve daha rasyonel kararlar alınmasına yardımcı olacak." dedi. Saraç, kurul üyelerinin hem birikimlerini hem de güçlerini kamu yararına yönelik olmak üzere birleştirip ortak akılla doğru kararları alması gerektiğine işaret etti.

"Kontenjan planlaması daha rasyonel yapılacak"

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 raporuna göre, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim oranında 137 ülke arasında ikinci sırada olduğu, yükseköğretime erişimde sorun bulunmadığını belirten Saraç, üniversiteli işsizler ile ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki iş gücü yetersizliğinin, ülkenin yakın dönemde önündeki en önemli çözümlenmesi gereken öncelikli konular arasında yer alacağına dikkati çekti. Bu sorunların çözümü için çeşitli politikaların üretildiğini aktaran Saraç, üniversite kontenjanlarının ve yeni açılacak yükseköğretim programlarının belirlenmesi konusunun, YÖK'ün tek başına yüklenebileceği sorumluluk olmadığını söyledi. Prof. Dr. Saraç, "Bu kurul ile YÖK'ün kontenjan planlaması, diğer paydaşların da görüşü alınarak daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılabilecek." dedi.

Rusya'dan sonra 2.

Saraç, Türkiye'de 185 üniversitede 7 milyon 800 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, öğrenci sayısı bakımından ülkenin Rusya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, Almanya'nın ise geride bırakıldığını kaydetti. Türkiye'de üniversite sınavına giren, kazanan ve sınav için bekleyen öğrenci sayılarında yıllar itibarıyla büyük artışlar yaşandığını dile getiren Saraç, "Üniversite eğitimi de adeta zorunlu eğitimin bir parçası haline geldi. Bunun ülkenin kalkınmasına faydası vardır. Ancak yönetilmesi giderek zorlaşan bir alandan söz ediyoruz." diye konuştu. Toplantıda kurul üyelerinin dışında ilgili tüm bakanlık müsteşarlarının da toplantıya katıldığını belirten Saraç, konunun önemi dolayısıyla kurulun daha sık toplanacağını ve dönemsel olarak müsteşarlarla birlikte değerlendirme toplantılarının yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Katılım

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Maliye Bakanlığı Müsteşarı H. Abdullah Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Ayan, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd Düzyol, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Zübeyde Çağlayan, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan katıldı.

Bugün 13:56 TSİ AA Ankara- Eğitim

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