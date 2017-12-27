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Araç muayenesinde yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren kaldırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile 1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı kullanımı sona erecek, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi online sistem üzerinden yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, egzoz gazı emisyon ölçümleri motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünde önemli rol oynuyor. Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor. Bu nedenle taşıt sahiplerinin, araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırarak, egzoz emisyonlarının standartlara uygunluğunu belgelemek için gerekli ölçümleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

FAZLADAN BELGE YOK

Bakanlık tarafından, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Mart 2017'de yayınlanan, "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği", 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu yönetmeliğe göre "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" oluşturuldu. Takip sistemi ile Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülecek, ölçüm yapılan taşıtlar fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileri ile sisteme kaydedilerek, bakanlık tarafından "online" takip edilecek. Ölçümler, bakanlığın elektronik sistemine kaydedildiği için egzozemisyon puluve ruhsatına da ihtiyaç duyulmayacak. Böylece vatandaş fazladan belge taşımak zorunda kalmayacak.

SAHTECİLİK ÖNLENECEK

Yönetmelikle 1 Ocak 2018'den itibaren egzoz emisyon ölçümü sonrası pul veruhsatdüzenlenmeyeceği için taşıt sahiplerine ölçüm sonuçlarını içeren rapor verilecek ve bu tarihten itibaren ölçüm yaptıran vatandaşlar taşıtlarına ait egzoz emisyon geçerlilik süresini sadece e-devlet üzerinden sisteme girerek sorgulayabilecek. Daha önce egzoz emisyon ölçümü yaptırmış, geçerli pul ve ruhsatı bulunan taşıt sahipleri ise ellerinde bulunan ruhsatları geçerlilik süresi sonuna kadar muhafaza ederek, denetim sırasında görevlilere ibraz edebilecek. Bakanlık takip sistemi sayesinde ölçüm yapılmadan pul verilmesi, sonuçlara müdahale edilmesi, sahte emisyon pulu ve ruhsatı kullanılmasının da önüne geçilecek.

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