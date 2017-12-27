Lise futbolda DEV final!

Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ve Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi rakiplerini yenip finale yükseldi.

11.30’DA KAĞITÇI’DA… KAÇMAZ!

Bir birinden yetenekli futbolcuların mücadele edeceği Spor Lisesi ile Oruç Reis arasındaki dev final yarın Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve maç saat 11.30’da başlayacak. Bu maç öncesinde aynı statta Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Günün Programı - Mehmet Ali Kağıtçı

Şampiyonluk maçı

11.30 Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi-Körfez Oruç Reis

Üçüncülük maçı

10.00 Gebze STFA MTAL- İzmit MTAL