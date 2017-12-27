Hayrettin Gürsoy güle oynaya finalde: 6-0

Spor Lisesi maçın başından sonuna kadar çok üstün bir futbol ortaya koydu ve maçı 6-0 kazanarak ilk yarı finalist oldu.

TRİBÜNLER DOLACAK

Spor Lisesi’ne turu getiren golleri 15 ve 35. dakikalarda Talha, 25 ve 33. dakikalarda, 27. dakikada Mücahit, 45. dakikada Samet attı. Maçın ardından sevinen Spor Lisesi bugün 11.30’da finalde Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi ile karşı karşıya gelecek. Muhteşem finali iki okul müdürü, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve spor yakını takip edecek. Kağıtçı Stadı’ndaki maçta tüm tribünlerin tıklım tıklım dolacağı tahmin ediliyor.

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 6

GEBZE STAF MTAL: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Kadir Yılmaz***, Burak Erdem***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Mehmet***, Barış***, Mücahit*** (Ersel***), Erol***, Melih*** (Umut**), Mert *** (Batuhan**), Talha***, Hasancan*** (Samet**), Ömer Yazgan*** (Oğuzhan***), , Ömer Tuğ***, Kağan***

GEBZE STAF MTAL: Muhammet**, Ayhan**, Oktay**, İbrahim** (Özgür**), Fatih**, Cem**, Tunahan** (Emircan**), Resul**, Şafak** (Bedirhan**), Özcan**, Mert** (Sinan**)

GOLLER Talha Dk. 15 öve 35, Ömer Tuğ Dk. 25 ve 33, Mücahit Dk. 27, Samet Dk. 45

KIRMIZI KART: Ayhan Dk. 58 (Gebze STFA)