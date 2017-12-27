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MHP Kandıra'nın yeni başkanı belli oldu

İki dönem boyunca MHP Kandıra Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Fatma Nilüfer Güneş’in geçtiğimiz yıl görevi sona ermişti.

MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur, o günden bu yana boş olan Kadın Kolları Başkanlığı’na Tuba Türk’ün atandığını açıkladı.

BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise ilçe kadın kollarının yeniden aktif hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kandıra ilçemizde kadın kollarımız uzun zamandır pasif bir durumdaydı. Bölgenin canlanmaya ihtiyacı var. Yeni atanan Tuba Hanım’ın da bu görevi başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Kendisine ve önümüzdeki günlerde oluşturacağı yönetimine şimdiden hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

TUBA TÜRK KİMDİR?

1988, Isparta doğumlu. Yaklaşık 10 yıldır Kandıra’da yaşıyor. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğretmen. Evli ve 1 çocuk annesi.

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