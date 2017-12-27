Bekir Develi Kartepeliler ile buluştu

Kartepe Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kartepe Şubesi işbirliğinde düzenlenen “Enderun Sohbetleri” kapsamında düzenlenen etkinliğe Televizyon Programcısı Bekir Develi’likonuk oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut, Kartepe İlçe Temsilcisi İsmail Yaşar ve davetliler katıldı.

ÜZÜLMEZ SÖZ ALDI

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bizim kuşağımız tarihi yanlış öğretilen, kahramanları hain, hainleri kahraman olarak, gösterilen darbelerin bayram olarak kutlandığı bu şekilde yetiştirilmeye çalışılan bir nesildik. Bir bedevi çıkıyor Müslümanların en kutsal yerlerinden biri olan Medine’yi savunan bir paşayı çok adice suçlayabilmektedir. Son 15 yıldır var olan iktidar ile dünyanın her yerinde saygı görmekteyiz. Hiç içlerinden çıkmayan haçlı zihniyetine isyan eden bir liderin önderliğinde mücadele ediyoruz. Gerçek tarihimizi okumaya başladık. Milli ve manevi değerlerimizi önde tutan, geleceğin bilim adamlarını, siyasilerini yetiştirmeye çalışan TÜGVA gibi kurumlarımız vardır. Milli ve manevi duygularına bağlı kalan milletimiz tarihin en büyük ihanetine karşı durarak bertaraf etmeyi başarmıştır” dedi.

HAYATINDAN KESİTLER VERDİ

Gençlerin ilgiyle ve dikkatle dinlediği Develi konuşmasında kendi hayatından kesitlerle mesaj vererek aile, millet, tarihi ve manevi değerlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Gençlerin sorumluluk almasının önemine değinen Develi, “Geleceğin sorumluluğu bilinçli ve sağlıklı yetişen siz gençlerimizin üzerindedir. Bu sorumluluğu üzerinde hisseden ve taşıyan gençlerimiz sayesinde bu millet kalkınacak ve yükselecektir” şeklinde konuştu. Etkinlik, konuşmaların ardından Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından ünlü Televizyon Programcısı Bekir Develi’ye plaket vermesi ile son buldu.