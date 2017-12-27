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Kiliseye saldırı davasına devam edildi

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı İzmit Temsilcisi Karaali ve kilise çalışanlarına yönelik suikast girişiminde bulundukları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

BÜYÜT

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı İzmit Temsilcisi Emre Karaali ve kilise çalışanlarına yönelik suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13'üncü duruşmada, tutuksuz sanıklardan Murat G, Kadriye B'nin avukatı Gamze Kılıç ile müşteki Emre Karaali'nin avukatı Işıl Çetin hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu görevlisi olan iki sanık hakkında devam eden soruşturma dosyasının beklenmesi dolayısıyla duruşmayı 30 Mayıs 2018'e erteledi.

"Mahkeme kararının emsal teşkil etmesini istiyoruz"

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı İzmit Temsilcisi Karaali, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kamu personeli hakkında soruşturma yapılmasını talep ettiklerini belirterek, yeterli delil olmadığı için bunun reddedildiğini ancak kendilerinin ve cumhuriyet savcısının itirazı sonucunda bir yüzbaşı ve komiserin soruşturmaya dahil edilmesi konusunda dosyanın beklendiğini söyledi. Olayın 2013'te olduğunu, davanın da 2014'de açıldığını anlatan Karaali, mahkeme kararının emsal teşkil etmesini istediklerini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye'deki her dine mensup insanlar, inançlarını özgürce yaşıyorlar. Böyle olayların, din ve vicdan hürriyetine gölge düşürmemesi için bu davanın bir an önce sonuçlanması ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Aslında mahkeme sonucunu, bu tarz kötü düşünceye sahip kişilere korku oluşturması, bundan sonra bu tür eylemlere tevessül etmemeleri ve önünün alınması açısından önemli görüyoruz. OHAL'den dolayı kilisenin önünde polis sürekli bekliyor. 2018'e giriyoruz. 4,5 yıldır bir ilerleme katedilmiş değil. Bir an önce sonuçlanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

6 kişi serbest bırakılmıştı

Karaali, kendisinin ve kilise çalışanlarının özel yaşamlarıyla ilgili her şeyi kayıt altına alan sanıkların serbest bırakılmasının, kendileri açısından tedirgin edici olduğunu söyledi. Kocaeli'deki İzmit Protestan Kilisesi'nde çalışanlara yönelik, 2013 yılında saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiş, tutuklanan Ufuk S. ise itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

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