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Oruç Reis gözünü şampiyonluğa dikti: 1-4

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliğiyarı final maçında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Organizasyonun başından sonuna kadar çok etkili maçlar çıkaran ve ilimiz profesyonel ile amatör takımlarının kadrolarında yer alan Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencileri rakibi İzmit MTAL’yi 4-1 mağlup edip ikinci finalist oldu. Körfez Oruç Reis’te gollerMuhammet Emin, Ertan, Yavuzhan ve Osman atarken İzmit MTAL’de Özgür’ün golü takımı adına yetmedi.

İZMİT MTAL: 1KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Halim Yılmaz***, Burak Erdem***

İZMİT MTAL: Abdülgazi**, Enes Buğan** (EnesBulsu**), Berat**, Oğuzhan**, İsa***, Emirhan*** (Talha Yazıcı**) (Onur**),Muhammet Salih** (Burak**), Emre Çetinkaya***, Özgür**, Barış***, Emre Önusta (Onur Emirhan**)

KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: Doğukan***, Yiğithan***,Ertan***, Osman***, Erkan*** (Enes**), Muhammet Emin**, Sefa***, Çağrı***, Berat***(Ömer**),Metehan*** (Mevlüt***), Yavuzhan****, (Samet**)

GOLLER: Özgür Dk 25 (İzmit MTAL), Muhammet Emin Dk. 4, Ertan Dk. 23, Yavuzhan Dk. 30, Osman Dk. 69 (Oruç Reis)

Bugün 14:47 TSİ - Spor

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