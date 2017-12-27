Oruç Reis gözünü şampiyonluğa dikti: 1-4

Organizasyonun başından sonuna kadar çok etkili maçlar çıkaran ve ilimiz profesyonel ile amatör takımlarının kadrolarında yer alan Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencileri rakibi İzmit MTAL’yi 4-1 mağlup edip ikinci finalist oldu. Körfez Oruç Reis’te gollerMuhammet Emin, Ertan, Yavuzhan ve Osman atarken İzmit MTAL’de Özgür’ün golü takımı adına yetmedi.
İZMİT MTAL: 1KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: 4
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Halim Yılmaz***, Burak Erdem***
İZMİT MTAL: Abdülgazi**, Enes Buğan** (EnesBulsu**), Berat**, Oğuzhan**, İsa***, Emirhan*** (Talha Yazıcı**) (Onur**),Muhammet Salih** (Burak**), Emre Çetinkaya***, Özgür**, Barış***, Emre Önusta (Onur Emirhan**)
KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: Doğukan***, Yiğithan***,Ertan***, Osman***, Erkan*** (Enes**), Muhammet Emin**, Sefa***, Çağrı***, Berat***(Ömer**),Metehan*** (Mevlüt***), Yavuzhan****, (Samet**)
GOLLER: Özgür Dk 25 (İzmit MTAL), Muhammet Emin Dk. 4, Ertan Dk. 23, Yavuzhan Dk. 30, Osman Dk. 69 (Oruç Reis)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz