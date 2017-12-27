Çekişmeli maçı 19 Mayıs kazandı: 0-3

Çekişmeli geçen maçta setleri 17-25, 22-25 ve 23-25 kazanan 19 Mayıs Anadolu Lisesi adını turu geçen taraf oldu.
YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ: 019 MAYIS ANADOLU LİSESİ: 3
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Gamze İlbey***, Özgür Özçınar***
YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ: Damla Osmangil***, Sümeyye Tokdemir**, Aleyna Özaydın***, Sudenur Telli**, Ebru Alp***, Yaren Cengiz** (Yusra Gökdemir**, Melis Tabay**, Filiz Gülsarı**, Nurdan Şahin**, Didem Özcan***, Dilara Küçük**, Aybüke Gedik**)
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: Hüsna Köse***, Öykü Arslan***, Seray Topal***, Selin Kaynar***, Simge Coşkun****, Tuana Karadeniz*** (Nur Kandemir**, Berke Naz Yıldızlar-**)
SETLER: 17-25, 22-25, 23-25
SÜRE:102 DK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz