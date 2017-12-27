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Çekişmeli maçı 19 Mayıs kazandı: 0-3

8 Grup’ta 31 okulun mücadele ettiği olan Okullar Arası A Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’ni 102 dakika süren maç sonunda 3-0 mağlup etti.