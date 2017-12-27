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Çekişmeli maçı 19 Mayıs kazandı: 0-3

8 Grup’ta 31 okulun mücadele ettiği olan Okullar Arası A Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’ni 102 dakika süren maç sonunda 3-0 mağlup etti.

Çekişmeli geçen maçta setleri 17-25, 22-25 ve 23-25 kazanan 19 Mayıs Anadolu Lisesi adını turu geçen taraf oldu.

YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ: 019 MAYIS ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze İlbey***, Özgür Özçınar***

YAHYA KAPTAN ANADOLU LİSESİ: Damla Osmangil***, Sümeyye Tokdemir**, Aleyna Özaydın***, Sudenur Telli**, Ebru Alp***, Yaren Cengiz** (Yusra Gökdemir**, Melis Tabay**, Filiz Gülsarı**, Nurdan Şahin**, Didem Özcan***, Dilara Küçük**, Aybüke Gedik**)

19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: Hüsna Köse***, Öykü Arslan***, Seray Topal***, Selin Kaynar***, Simge Coşkun****, Tuana Karadeniz*** (Nur Kandemir**, Berke Naz Yıldızlar-**)

SETLER: 17-25, 22-25, 23-25

SÜRE:102 DK

Bugün 14:49 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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