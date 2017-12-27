Kocaeli Anadolu için zor olmadı: 3-0

Eleme maçlarında Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda favoriler kazandı ve rakiplerini mağlup eden Kocaeli Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Kocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi turu geçen okullar oldu.

69 DAKİKA SÜRDÜ

11 Aralık’ta başlayan ve bir birinden çekişmeli maçlara sahne olan Okullar Arası A Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında Kocaeli Anadolu Lisesi ile Gebze 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Kocaeli Anadolu maçı 3-0 25-17, 25-13 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup etmesini bildi. Maçın ardından Kocaeli Anadolu Lisesi’nin başarılı voleybolcuları sevinen taraf oldu.

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ: 3GEBZE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Yıldız***, Gamze İlbey***

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ: Duru Kavcı***, Doğa Turgut***, Tuğba Uygunel***, Zeynep Tazegül***, Esra Sıla Şahin***, Esma İrem Aydemir*** (Öykü Örs***, Melis Aydıner**)

GEBZE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ: İrem Yarar**, Nida Altınkaya***, Neval Gedik***, Nisa Sönmez***, Cansu Çoşkunlar**, Rabia Komut** (Reyhan Ceyhan**, Tülin Akkaya**, Merce Kargın**, Zeliha Kadıoğlu**)

SETLER: 25-17, 25-13, 25-18

SÜRE:69 dakika