24 Kasım, Enka’yı mağlup etti ve turladı: 3-0

25-15, 25-15, 25-22’lik setlerle 74 dakika süren maçı 3-0 kazanan 24 Kasım Anadolu Lisesi günün sevinenlerinden birisi oldu.
KOCAELİ 24 KASIM ANADOLU LİSESİ: 3ÖZEL ENKA MTAL: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Fürkan Çetinkaya ***, Yasin Yıldız ***
KOCAELİ 24 KASIM ANADOLU LİSESİ: ErvaKumbel ****, Özlem Şan ***, Gökçe Çağlar ***, Buket Ataya Yardımcı ***, Nur Ekin Kalyoncu ***, Nilüfer Güçlü *** (MinelKerpeli **, İrem Serhat Demir ***, Ceren Akyol **, Gözde Özçivelek **, Zinnur Çilingir ***, Selin Aysel Aydemir **)
ÖZEL ENKA MTAL: Zeynep Nursu Aksel ***, Dilşah Okumuş **, Melis başak Taşdemir **, Betül Baş ***, Tuğba Çevikel ***, Ayça Erbaş ** (Türkü Elçin Şener **, Yaren Aksoy **)
SETLER:25-15, 25-15, 25-22
SÜRE:74 dakika
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz