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24 Kasım, Enka’yı mağlup etti ve turladı: 3-0

Okullar Arası A Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçındaKocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi, Özel Enka MTAL’yı3-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

25-15, 25-15, 25-22’lik setlerle 74 dakika süren maçı 3-0 kazanan 24 Kasım Anadolu Lisesi günün sevinenlerinden birisi oldu.

KOCAELİ 24 KASIM ANADOLU LİSESİ: 3ÖZEL ENKA MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Fürkan Çetinkaya ***, Yasin Yıldız ***

KOCAELİ 24 KASIM ANADOLU LİSESİ: ErvaKumbel ****, Özlem Şan ***, Gökçe Çağlar ***, Buket Ataya Yardımcı ***, Nur Ekin Kalyoncu ***, Nilüfer Güçlü *** (MinelKerpeli **, İrem Serhat Demir ***, Ceren Akyol **, Gözde Özçivelek **, Zinnur Çilingir ***, Selin Aysel Aydemir **)

ÖZEL ENKA MTAL: Zeynep Nursu Aksel ***, Dilşah Okumuş **, Melis başak Taşdemir **, Betül Baş ***, Tuğba Çevikel ***, Ayça Erbaş ** (Türkü Elçin Şener **, Yaren Aksoy **)

SETLER:25-15, 25-15, 25-22

SÜRE:74 dakika

Bugün 14:59 TSİ - Spor

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