Mimar Sinan şiir gibi!: 3-0

Sadece 52 dakika süren maçı İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi 25-10 , 25-12 ve 25-5’lik setlerle 3-0 kazandı ve turu geçen okul oldu.

MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 3GEBZE STFA MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Özgür Özçınar***, Gamze İlbey***

MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Dilek Dilan Boztepe***, Pınar Giresunlu***, Selen Özer***, Simay Nazır***, Sude Akgün***, İrem Şimşek*** (Selin Yalçınkaya***, Ezgi Uzun**, Aleyna Karadağ***, Zeynep Azra Yüncü***, Rana Büyükdemirtaş**, Halime Duymuş**)

GEBZE STFA MTAL: Sudenur Aktaş**, Melek Kanık***, Sıla yılmaz***, Dilara Karaman**, Safiye İrem Yılmaz*** (Gülsüm Kalmış**, Özge Demirbağ**, Sedanur Yar**, Betül Kandemir**, Gamze Uçan**, Busenur Şahin**)

SETLER: 25-10 , 25-12, 25-5

SÜRE:52 dakika