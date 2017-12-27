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Bugün 15:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:01 TSİ )

Mimar Sinan şiir gibi!: 3-0

Okullar Arası A Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği ikinci tur maçında Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Gebze STFA MTAL, Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Sadece 52 dakika süren maçı İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi 25-10 , 25-12 ve 25-5’lik setlerle 3-0 kazandı ve turu geçen okul oldu.

MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 3GEBZE STFA MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Özgür Özçınar***, Gamze İlbey***

MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Dilek Dilan Boztepe***, Pınar Giresunlu***, Selen Özer***, Simay Nazır***, Sude Akgün***, İrem Şimşek*** (Selin Yalçınkaya***, Ezgi Uzun**, Aleyna Karadağ***, Zeynep Azra Yüncü***, Rana Büyükdemirtaş**, Halime Duymuş**)

GEBZE STFA MTAL: Sudenur Aktaş**, Melek Kanık***, Sıla yılmaz***, Dilara Karaman**, Safiye İrem Yılmaz*** (Gülsüm Kalmış**, Özge Demirbağ**, Sedanur Yar**, Betül Kandemir**, Gamze Uçan**, Busenur Şahin**)

SETLER: 25-10 , 25-12, 25-5

SÜRE:52 dakika

Bugün 15:00 TSİ - Spor

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