Mimar Sinan şiir gibi!: 3-0

Sadece 52 dakika süren maçı İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi 25-10 , 25-12 ve 25-5’lik setlerle 3-0 kazandı ve turu geçen okul oldu.
MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 3GEBZE STFA MTAL: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Özgür Özçınar***, Gamze İlbey***
MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Dilek Dilan Boztepe***, Pınar Giresunlu***, Selen Özer***, Simay Nazır***, Sude Akgün***, İrem Şimşek*** (Selin Yalçınkaya***, Ezgi Uzun**, Aleyna Karadağ***, Zeynep Azra Yüncü***, Rana Büyükdemirtaş**, Halime Duymuş**)
GEBZE STFA MTAL: Sudenur Aktaş**, Melek Kanık***, Sıla yılmaz***, Dilara Karaman**, Safiye İrem Yılmaz*** (Gülsüm Kalmış**, Özge Demirbağ**, Sedanur Yar**, Betül Kandemir**, Gamze Uçan**, Busenur Şahin**)
SETLER: 25-10 , 25-12, 25-5
SÜRE:52 dakika
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz