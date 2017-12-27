Maç sonunda galip gelen Derince Birliksporlu futbolcular, ilçede bulunan iş adamları Asım Yılmaz ve Bilge Hakan Gürkan tarafından ağırlandı. Yemek öncesinde Derince Birlikspor Teknik Sorumlusu Şaban Eraslan konuşmasında, “Bu zorlu maçta bizi yalnız bırakmayan Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe’ye, Derince Birlikspor eski kulüp başkanı Cevat Aygün’e, Derince Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’a, Derince Birlikspor eski başkanlarından Necati Özdemir’e, Derince Sırrıpaşa Genel Kaptanı Erdem Yıldırım ve yöneticiler Osman Cömert, Teknik Sorumlusu Selim Karaslaner’e, Derince Birlikspor Kulüp Başkanı Yakup Deniz ve yönetim kurulu üyelerine, Derince Sırrıpaşaspor taraftarlarına, maça gelen mahalle halkına, yöneticiler ve katılan tüm konuklara teşekkür ederim. Bu zorlu günde yanımızda oldukları için ve yemeği organize eden yönetim kurulu üyesi Asım Yılmaz’a ve Şenka İnşaat sahibi Bilge Hakan Gürkan’a şükranlarımı sunuyorum. Derince Birlikspor ruhunu yaşattılar” dedi.
Bugün 15:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:09 TSİ )
‘BİRLİK’TE mangal keyfi bir başka!
Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda, genç bir ekiple kümede kalma mücadelesi veren Derince Birlikspor, Derince Stadı’nda oynadığı maçta, en yakın rakibi İzmit Kireçocaklarıspor karşısında maçı 3-0 kazanırken, yönetim kurulu üyeleri Asım Yılmaz ve Bilge Hakan Gürkan, takımın onuruna Kardeşler Lokantası’nda moral yemeği verdi.
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Bugün 15:06 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz