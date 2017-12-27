Gençlerin yeni spor Merkezi: Atletic Clup

İlimizde birçok spor merkezi arasında yer alan ve her yaşa spor hizmeti sunan Fİ Atletic Clup Spor Merkezi hizmetlerini akademik antrenörler nezaretinde sürdürüyor. Haftanın her günü açık alan spor merkezinde Kilo verme, Kilo alma, Sıkılaştırma, Branşa yönelik antrenman, Bireysel Dersler, Kişiye özel beslenme ve Medikal Fitnes olarak 6 ayrı kategoride müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesiden cuma gününe kadar saat 9.00 ile 22.30, cumartesi günü 10.30 ile 20.00 arası, ve pazar günü 12.00 ile 19.00 arasında eğitimler sürüyor.

HERKESE SPOR HİZMETİ

Akademi antrenörler Tugay Kaymak, Kerem Lüleci, Ezgi Kahveci, Cengiz Satır ve Mahmut Doğan nezaretinde gençlere ve her yaştan bay ve bayanlara sağlıklı ve hijyenik spor yaptırmayı amaçlayan genç antrenörler herkesi spor yapmaya davet ediyor. Bir bayan soyunma odası, bir erkek soyunma odası ve ayrıca 1 adet Mide egzersiz stüdyosu ile herkese en sağlıklı spor yapma imkanı sunuyor. Ayrıca üç aylık abonelikle bir ay, altı aylık aboneliğe 2 ay ve yıllık aboneliğe ise üç ay hediye abonelik veriliyor.

AKADEMİK EĞİTMENLER İLE

Kocaeli Üniversitesi mezunu olan ve akademik bir eğitmen olan Kerem Lüleci, spor hizmetinde önemli hizmet verdiklerini ve her yaşta bay ve bayanlara özel dersler ile spor hizmeti verdiklerini dile getirdi. Genç eğitmen Lüleci “Akademik eğitmen ile çalışıyoruz. Bizim amacımız sağlıklı ve hijyenik bir ortamda spor hizmeti veriyoruz. Amacımız en iyi hizmeti vermek. Bunun içinde bizlere gelen spor veya özel ders isteyen müşterilerimize en iyi hizmeti vermek bizim için büyük önem taşıyor. Bizler genç ve akademik eğitimciler ile çalışıyoruz. Otak alan, bay ve bayanların ayrı alanda çalışma imkanı gibi özel çalışmalarımızda mevcuttur” dedi.