Kandıra sporu seviyooo!

Kandıra Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu’nda yapılan ziyaret sonrası, gençlerle bir araya gelen Başkan Köken, sporun gençler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Gençlere ve çocuklara yönelik olarak Kandıra’da farklı spor branşlarında eğitim verilmesiyle ilgili çalışmalarını hızlandıran Başkan Ünal Köken, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayan sporun öneminden söz etti. Sporun disiplin ve özgüven sağladığını belirten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Çocuklarımızın gelişimine en büyük katkıyı spor veriyor. Küçük yaşlardan itibaren sportif faaliyetlere yönlendirilen çocuk ve gençlerimiz gerek iş, gerekse sosyal yaşamlarında bunların faydalarını yaşayacaktır” dedi.