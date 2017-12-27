Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:16 TSİ )

Kandıra sporu seviyooo!

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Şerif Aytaç’ı ziyaret etti.

Kandıra Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu’nda yapılan ziyaret sonrası, gençlerle bir araya gelen Başkan Köken, sporun gençler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Gençlere ve çocuklara yönelik olarak Kandıra’da farklı spor branşlarında eğitim verilmesiyle ilgili çalışmalarını hızlandıran Başkan Ünal Köken, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayan sporun öneminden söz etti. Sporun disiplin ve özgüven sağladığını belirten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Çocuklarımızın gelişimine en büyük katkıyı spor veriyor. Küçük yaşlardan itibaren sportif faaliyetlere yönlendirilen çocuk ve gençlerimiz gerek iş, gerekse sosyal yaşamlarında bunların faydalarını yaşayacaktır” dedi.

Bugün 15:14 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kandıra sporu seviyooo! mask
Kandıra sporu seviyooo!
Gençlerin yeni spor Merkezi: Atletic Clup mask
Gençlerin yeni spor Merkezi: Atletic Clup
‘BİRLİK’TE mangal keyfi bir başka! mask
‘BİRLİK’TE mangal keyfi bir başka!
Mimar Sinan şiir gibi!: 3-0 mask
Mimar Sinan şiir gibi!: 3-0
24 Kasım, Enka’yı mağlup etti ve turladı: 3-0 mask
24 Kasım, Enka’yı mağlup etti ve turladı: 3-0
Kocaeli Anadolu için zor olmadı: 3-0 mask
Kocaeli Anadolu için zor olmadı: 3-0
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...
Kocaeli'de cinayet! mask
Kocaeli'de cinayet!

GALERİ

İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR