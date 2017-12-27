Belsa’da sağlıklı beslenme ve spor semineri düzenlendi

Belsa 9. kattaki spor salonlarına giden kursiyerlere yönelik sağlıklı beslenme ve spor konulu seminer uzman diyetisyen Şükran Abuşka Gül tarafından verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev’in de takip ettiği seminerde bilinçli spor yapmak ve sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgi verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Örgev, “Her işin bilinçli yapılması gibi sporu ve beslenmeyi de bilinçli yapmak gerekir. Sağlıklı birey olmak çok daha önemli. Bizler sağlıklı olursak çocuklarımız da ülkemiz de sağlıklı olur” şeklinde konuştu.