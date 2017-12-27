Spor Lisesi kızları futbolda da var: 3-0

Şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi başarılı oyun sonrasında rakibi Gebze Çolakoğlu MTAL’yi 3-0 mağlup etti.
SON MAÇ BUGÜN…
Spor Lisesi’ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada, 29. dakikada Buse ve 65 dakikada da Dilek kaydetti. Tek grupta 3 lisenin mücadele ettiği organizasyonda Gebze Çolakoğlu MTAL, Çamlıtepe MTAL’yi maçı 2-1 mağlup etmişti. Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi bugün son maçta Körfez Çamltıtepe MTAL ile berabere bile kalsa kürsünün en üstünde yer alacak.
KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SP.LİS.: 3 GEBZE ÇOLAKOĞLU MTAL: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Tuğba Başkaya***, Tansu Tekir***, Berkay Bostan***
HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Esma***, Ceyda***, Handan***, Neşe***, Buse*** (Dilara**), Sema** (Berçem**), Dilek***, Fatma***, Beyza***, Seda*** (Merve**), Eda***
GEBZE ÇOLAKOĞLU MTAL: Özlem**, Sümeyra**, Ezgi** (Rabia**), Derya***, Serenay** (Derya**), Semiha**, Sedanur**, Didem***, Neslişah**, Melisa**, Buse** (Duygu**)
GOLLER: Eda Dk.13, Buse Dk. 29, Dilek Dk. 65
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz