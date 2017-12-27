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Bugün 15:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:20 TSİ )

Spor Lisesi kızları futbolda da var: 3-0

Okullar Arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliğinde ikinci maçlar önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan tek maçla devam etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi başarılı oyun sonrasında rakibi Gebze Çolakoğlu MTAL’yi 3-0 mağlup etti.

SON MAÇ BUGÜN…

Spor Lisesi’ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada, 29. dakikada Buse ve 65 dakikada da Dilek kaydetti. Tek grupta 3 lisenin mücadele ettiği organizasyonda Gebze Çolakoğlu MTAL, Çamlıtepe MTAL’yi maçı 2-1 mağlup etmişti. Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi bugün son maçta Körfez Çamltıtepe MTAL ile berabere bile kalsa kürsünün en üstünde yer alacak.

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SP.LİS.: 3 GEBZE ÇOLAKOĞLU MTAL: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Tuğba Başkaya***, Tansu Tekir***, Berkay Bostan***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Esma***, Ceyda***, Handan***, Neşe***, Buse*** (Dilara**), Sema** (Berçem**), Dilek***, Fatma***, Beyza***, Seda*** (Merve**), Eda***

GEBZE ÇOLAKOĞLU MTAL: Özlem**, Sümeyra**, Ezgi** (Rabia**), Derya***, Serenay** (Derya**), Semiha**, Sedanur**, Didem***, Neslişah**, Melisa**, Buse** (Duygu**)

GOLLER: Eda Dk.13, Buse Dk. 29, Dilek Dk. 65

Bugün 15:17 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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