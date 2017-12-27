Spor Lisesi kızları futbolda da var: 3-0

Şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi başarılı oyun sonrasında rakibi Gebze Çolakoğlu MTAL’yi 3-0 mağlup etti.

SON MAÇ BUGÜN…

Spor Lisesi’ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada, 29. dakikada Buse ve 65 dakikada da Dilek kaydetti. Tek grupta 3 lisenin mücadele ettiği organizasyonda Gebze Çolakoğlu MTAL, Çamlıtepe MTAL’yi maçı 2-1 mağlup etmişti. Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi bugün son maçta Körfez Çamltıtepe MTAL ile berabere bile kalsa kürsünün en üstünde yer alacak.

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SP.LİS.: 3 GEBZE ÇOLAKOĞLU MTAL: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Tuğba Başkaya***, Tansu Tekir***, Berkay Bostan***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Esma***, Ceyda***, Handan***, Neşe***, Buse*** (Dilara**), Sema** (Berçem**), Dilek***, Fatma***, Beyza***, Seda*** (Merve**), Eda***

GEBZE ÇOLAKOĞLU MTAL: Özlem**, Sümeyra**, Ezgi** (Rabia**), Derya***, Serenay** (Derya**), Semiha**, Sedanur**, Didem***, Neslişah**, Melisa**, Buse** (Duygu**)

GOLLER: Eda Dk.13, Buse Dk. 29, Dilek Dk. 65