Deveci Hukuk Bürosu açıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden başkomiser olarak emekli olan, 2005 yılında Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta müdürü ve son iki aydır da Devlet Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Eyüp Deveci’nin küçük oğlu aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Akın Deveci'nin kardeşi Av. Anıl Deveci’nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu hizmete girdi. Deveci Hukuk Bürosu, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi İgsaş Mensupları Vakfı Binası Kat:2 Daire:6 (Hürriyet Erenler Camii Karşısı Adliye Sokağı) İzmit adresinde açıldı.

YOĞUN KATILIM

Açılışa KOÜ Rektörü Sadetti Hülagü, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KOGACE Başkanı Çetin Gürol ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

AV. ANIL DEVECİ KİMDİR?

1992 Kocaeli doğumlu. İlkokulu 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Girne Amerikan Üniversitesi'nde tamamladı. Stajyer eğitimini 2016-2017 döneminde Av. Burcu Öztürk Demir'in yanında tamamladı. Deveci Hukuk Bürosu sahibi.