5 ilçede elektrik kesintisi

30.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Fatih Fatihsultan Mehmet Mah., Hacı Halim Mah.,
30.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Aydınlık Mah.,
30.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 14:30 ile 16:30 arasında Akdurak Mah.,
30.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü,
30.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü, Balaban Köyü, Merkez Erikli Köyü,
30.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü,
31.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Valideköprü Mah., Semetler Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık Köyü, Kızderbent Köyü,
31.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü,
31.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ovacık Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz