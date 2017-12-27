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5 ilçede elektrik kesintisi

30.12.2017 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

30.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Fatih Fatihsultan Mehmet Mah., Hacı Halim Mah.,

30.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Aydınlık Mah.,

30.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 14:30 ile 16:30 arasında Akdurak Mah.,

30.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü,

30.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü, Balaban Köyü, Merkez Erikli Köyü,

30.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü,

31.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Valideköprü Mah., Semetler Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık Köyü, Kızderbent Köyü,

31.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü,

31.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ovacık Mah.,

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