Devre arası kampını sürdüren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor önceki gün özel antrenman ve teknik-taktik antrenman yaptı. Teknik ekip sabah bir grup futbolcuyla özel antrenman yaptı. Öğleden sonra da küçük sahada antrenmana başlayan Kırmızı-Beyazlılar büyük antrenman sahasında tam sahada taktik çalışmayla günü noktaladı.
Bugün 15:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Kocaeli Birlikspor ÖZEL antrenman yaptı
Hazırlık kampını sürdüren 2.lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor sabah sporculara özel antrenman yaptı, öğleden sonra da teknik-taktik çalıştı.
Bugün 15:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz