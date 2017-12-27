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Kocaeli Birlikspor ÖZEL antrenman yaptı

Hazırlık kampını sürdüren 2.lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor sabah sporculara özel antrenman yaptı, öğleden sonra da teknik-taktik çalıştı.

Devre arası kampını sürdüren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor önceki gün özel antrenman ve teknik-taktik antrenman yaptı. Teknik ekip sabah bir grup futbolcuyla özel antrenman yaptı. Öğleden sonra da küçük sahada antrenmana başlayan Kırmızı-Beyazlılar büyük antrenman sahasında tam sahada taktik çalışmayla günü noktaladı.

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