Kocaeli Birlikspor ÖZEL antrenman yaptı

Devre arası kampını sürdüren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor önceki gün özel antrenman ve teknik-taktik antrenman yaptı. Teknik ekip sabah bir grup futbolcuyla özel antrenman yaptı. Öğleden sonra da küçük sahada antrenmana başlayan Kırmızı-Beyazlılar büyük antrenman sahasında tam sahada taktik çalışmayla günü noktaladı.