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Faruk Akkoyun Türkiye 3’üncüsü

Kağıtsporlu pehlivanımız ve minder güreşçimiz Faruk Akkoyun, Adana’daki Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2018 Yılı Faaliyet Takviminde yer alan Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Adana Yüreğir Belediyesi’nin sponsorluğun da düzenlendi. Türkiye Şampiyonlarının belirlendiği önemli şampiyonada, 400 sporcu mindere çıktı. İlimizden şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Faruk Akkoyun, bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

YENİ KURALLAR UYGULANMAYA BAŞLANDI

İlk defa uygulanmaya başlayan yeni kullar ile katılım şartlarının da değiştiği şampiyonada illere verilen sporcu kontenjan sayısına göre il seçmeleri düzenlendi. Seçmeler sonucunda dereceye giren sporcuların yarışabildiği 2018 Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında uygulanan yeni kurallar ile şampiyonanın sportif kalitesi arttırıldı.

ZORLU RAKİPLERLE KARŞILAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı güreşçisi Faruk Akkoyun ilk turda İBB’li güreşçi Erhan Yaylacı’yı 13-10 pozitif puan üstünlüğüyle yendi. Tecrübeli güreşçi ikinci turda Kahramanmaraş BB.’nin genç sporcusu Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı son saniyelerde aldığı puanla Akkoyun kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

Bu müsabakanın ardından çeyrek finale yükselen mavi beyazlı güreşçi Akkoyun Ankara ASKİ Sporlu rakibine yenilerek repesaja kaldı, ardından çıktığı repesaj müsabakasında rakibini teknik üstünlükle yenerek üçüncülük müsabakası yapmaya hak kazandı. Üçüncülük için mindere çıkan Akkoyun, İstanbul Sancaktepesporlu Müren Mutlu’yu mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Bugün 15:27 TSİ - Spor

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