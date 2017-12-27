Karateciler, Sakarya’dan 20 madalya ile döndü

Her yıl yapılan Sakarya Karate Ligi bu yılda büyük katılımla devam ediyor. Altı etaptan oluşan karate liginin üçüncü etabı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri onuruna yapıldı. Hendek Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden karateci katıldı. Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler Turnuvada 3 altın, 6 gümüş, 11 bronz madalya kazanarak otoritelerden tam not aldı.
Altın Madalya Kazananlar
Damla Su Minikler
Kaan Bekler Yıldızlar
Ahmet Bulut Ümit
Gümüş Madalya Kazananlar
G.Irmak Öztürk Minikler
Yusuf Yücel Minikler
Hurigül Temizel Yıldızlar
Ayyüce Karter Yıldızlar
Eren Gider Ümitler
Berra Demirtük Yıldızlar
Bronz Madalya Kazanlar
Kerim Yücel Minikler
Defne Karasu Minikler
Alanur Uğurlu Yıldızlar
Hiragül Temizel Yıldızlar
Eslem Rana Savaş Yıldızlar
Sümeyye Eryılmaz Yıldızlar
Serra Melis Gider Yıldızlar
Gökdeniz Akdemir Yıldızlar
Simay Tokcan Ümitler
Murat Kır Ümitler
Emine Uzuner Ümitler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz