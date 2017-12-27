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Karateciler, Sakarya’dan 20 madalya ile döndü

Kocaelili karatecilerimiz, Sakarya’da yapılan İller arası Karate liginde 3 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Her yıl yapılan Sakarya Karate Ligi bu yılda büyük katılımla devam ediyor. Altı etaptan oluşan karate liginin üçüncü etabı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri onuruna yapıldı. Hendek Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden karateci katıldı. Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler Turnuvada 3 altın, 6 gümüş, 11 bronz madalya kazanarak otoritelerden tam not aldı.

Altın Madalya Kazananlar

Damla Su Minikler

Kaan Bekler Yıldızlar

Ahmet Bulut Ümit

Gümüş Madalya Kazananlar

G.Irmak Öztürk Minikler

Yusuf Yücel Minikler

Hurigül Temizel Yıldızlar

Ayyüce Karter Yıldızlar

Eren Gider Ümitler

Berra Demirtük Yıldızlar

Bronz Madalya Kazanlar

Kerim Yücel Minikler

Defne Karasu Minikler

Alanur Uğurlu Yıldızlar

Hiragül Temizel Yıldızlar

Eslem Rana Savaş Yıldızlar

Sümeyye Eryılmaz Yıldızlar

Serra Melis Gider Yıldızlar

Gökdeniz Akdemir Yıldızlar

Simay Tokcan Ümitler

Murat Kır Ümitler

Emine Uzuner Ümitler

Bugün 10:30 TSİ - Spor

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