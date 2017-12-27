Sümeyye Erdoğan'ın derneği Kocaeli'de temsilcilik açtı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) il temsilciliğini açtı. KADEM, Portakal Hafız Konağı’nın üçüncü katında hizmet verecek. Yoğun katılımın olduğu KADEM İl Temsilciliği açılışına KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ve Kocaeli İl Temsilcisi Berna Abiş'in yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

25'İNCİ TEMSİLCİLİK

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli İl Temsilcisi Berna Abiş, "Kadının mevcut statüsünü güçlendirmek, haklarını sağlamak için adımlar attık destekler olduk. Bugüne kadar 24 ilde temsilcilik açtık. Bugün ise 25'inci temsilciliğimizi Kocaleli'de açıyoruz. Bu yolda bize örnek olan çok kıymetli genel başkanımıza ve Sayın Sümeyye Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Sürekli desteğini gördüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve sayın rektörlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KADEM KADINLARIN SESİ

KADEM olarak Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, "KADEM kurulduğundan beridir kadınların ayak sesleri oldu. Temsilciliğimizin Kocaeli'de de ses getireceğine inanıyorum. Biz bu dünyada hangi isimle nefes aldıysak o isimle yaşayacak kadınlarız. Kadınları temsil edecek KADEM çatısı altında toplanmaktan da gurur duyuyoruz. KADEM olarak bölgelere özgü çözüm önerileri ve politikalar için çalışarak temsilciliklerimiz ile kadınlara katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Kocaeli'de de kendine has problemler olacağını düşünüyoruz. Bugün burada kadınlar için çalışmalarımıza mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

KADEM'E SAHİP ÇIKIN

Açıklamalarına devam eden Yılmaz, “Çok teşekkür ediyorum bu toplumsal buluşmada kadın ve erkekler ile yan yanayız. Bizler eğer yanyana yürürsek güçleniriz. O yüzden bugün bizlerle birlikte olan tüm beyefendilere çok teşekkür ediyorum. KADEM kadınların bir araya geldiği bir sivil toplum örgütüdür. Kadın olmadan ailenin varlığının tamamlanmayacağına inanıyoruz. Kadın tek başına bir güçtür zannetmeyin. Asla değildir. Kadın erkekle yan yana geldiğinde bir güçtür. Kadın kız arkadaşıyla, devletiyle yan yana geldiğinde bir güçtür. Biz diyoruz ki birlikteyken güçlüyüz. 15 Temmuz hain darbe girişinde hiçbir yere gitmiyoruz dedik. Kadın erkek meydanlardayız dedik. Biz nasıl KADEM'i emanet aldıysak, sizlerin de sahip çıkmanızı istiyoruz” dedi.

EN DEĞERLİ VARLIK İNSAN

Genel Başkan Yılmaz'ın ardından konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kadının onuru insanlığın onurudur. Bizim öğretimizde ve mantalitemizde insanı yücelt ki devlet yüceltsindir. Bizim asıl mücadelemiz insan onurunu korumaktır. Yaradılış ve islam inancına göre yer yüzünün en değerli varlığı insandır. İnsanlığın mayası da kadın ve erkektir. Bu Allah'ın takdiridir. Önemli olan bize düşen görevlerdir. Birbirimize değer vererek hayatı paylaşarak mücadele etmek önemlidir” şeklinde konuştu.

KADIN AĞLARSA ANAMIZ AĞLAR

Konuşmalarına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kadın onur itibari ile daha önde tutulmalıdır. Kadına değer vermeyen insanların mayasında bozukluklar vardır. Kadınımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Asla önemsizleştirmeyeceğiz. Derneğimize düşen görev de budur. Sizlerden ricamız sürdürülebilir projeler yürütmeniz olacaktır. Kadınımızı yücelttiğimiz zaman toplumumuzu da yüceltmiş olur. Kadın gülerse aile güler, kadın ağlarsa anamız ağlar. Burada çok yararlı çalışmaların yapılacağına inanıyorum. Sizlere yardımcı olmak ise bizim her zaman görevimizdir” dedi.

SESSİZ DEVRİM

16 yıl önceki kadın profiline göre günümüz kadın profilinin gelişim sağladığını söyleyen Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Yarım asırlık vatanın evladı olarak son 16 yıla baktığım zaman muhteşem değişimi ve sessiz devrimi görmemek mümkün değil. Bir kadının işte çalışabilmesi için 16 yıl önce bir zorunluluk vardı. 80'li yıllarda ise kadın çalışsın mı çalışmasın mı konuşuluyordu. Böyle tartışmaları yaşayan ülkeden bugün toplumun her adımında ben de varım diyen kadınlarımız var. İş gücüne katılım yüzde 34,5 olmuş. Kadını yalnızlaştırmadan, aileyi de erkeğiyle, çocuğu ve yaşlısı ile hareket ederek kendi varlığımızı hissederek yolumuza devam etmeliyiz. KADEM gerçekten çok önemli bir sivil toplum örgütü. İnsan hakları bağlamında kadınları bilinçlendiren çok güçlü bir oluşum. Biz birlikte güçlüyüz” diye konuştu.

KATKILARDA BULUNACAKLARDIR

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kadın ve demokrasi gerçekten sivil toplum örgütü olarak güzel bir isimle yola çıktı. Demokrasinin daha iyi bir noktaya ulaşmasını istiyorsak kadınlarımızın her alanda olmasını sağlamak zorundayız. Kadınlarımız iş dünyasında ve siyasette daha fazla yer almalıdır. Kadınların dünya ortalamasının biraz daha üzerinde yer aldığı nokta ise akademilerdir. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının adına Türkiye'de çok fazla çalışmalar geliştirildi. Kadınlarımızın daha iyi bir noktaya gelmesinde hepimizin yapması gereken çalışmalar bulunmaktadır. Amacmız kadınlarımızı daha duyarlı ve bilinçli hale getirmektir. KADEM'de bu yöndeki çalışmalara farklı boyutta katkılarda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.