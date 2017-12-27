Türkiye’de bir ilk askıda Ayva

Askıda ekmek biliniyordu. Askıda pide de Ramazan ayında bilinen bir uygulamaydı. Fakat İzmit’in tanınan esnaflarından Mehmet Lafçı çok farklı bir uygulamaya imza attı. Lafçı ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için askıda ayva uygulamasını hayata geçirdi. Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak’ta çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Lafçı’nın askıda ayva uygulamasıyla birlikte kilosu 3.5 TL olan ayvayı almak isteyen müşteriler fazladan para ödeyip askıya ayva bırakıyor ve ihtiyaç sahiplerinin ayvayı yemesine katkı sağlıyor.
PAMUKOVA AYVASI YENMELİ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Mehmet Lafçı, “Ayva lezzetli ve faydalı bir meyve. Günde 5 poşet ayvayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Pamukova’dan gelen ayvamızı parası olanda parası olmayanda tadına bakmalı ve yemeli. Bu uygulamayı bu yüzden hayata geçirdik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz