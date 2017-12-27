Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:57 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:58 TSİ )

Türkiye’de bir ilk askıda Ayva

İzmit’in tanınan esnaflarından Mehmet Lafçı bir ilki gerçekleştirerek sattığı ayvaları fırınlarda uygulanan askıda ekmek formülünü askıda ayva olarak hayata geçirdi.

Askıda ekmek biliniyordu. Askıda pide de Ramazan ayında bilinen bir uygulamaydı. Fakat İzmit’in tanınan esnaflarından Mehmet Lafçı çok farklı bir uygulamaya imza attı. Lafçı ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için askıda ayva uygulamasını hayata geçirdi. Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak’ta çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Lafçı’nın askıda ayva uygulamasıyla birlikte kilosu 3.5 TL olan ayvayı almak isteyen müşteriler fazladan para ödeyip askıya ayva bırakıyor ve ihtiyaç sahiplerinin ayvayı yemesine katkı sağlıyor.

PAMUKOVA AYVASI YENMELİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Mehmet Lafçı, “Ayva lezzetli ve faydalı bir meyve. Günde 5 poşet ayvayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Pamukova’dan gelen ayvamızı parası olanda parası olmayanda tadına bakmalı ve yemeli. Bu uygulamayı bu yüzden hayata geçirdik” dedi.

Bugün 15:57 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
KOÜ Hastanesi’nden bir ilk mask
KOÜ Hastanesi’nden bir ilk
Baro’ya 5 taze kan mask
Baro’ya 5 taze kan
AGD, format değiştirdi mask
AGD, format değiştirdi
Akademide geçmişe yolculuk mask
Akademide geçmişe yolculuk
İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek mask
İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek
Pazarlara tabletli denetim mask
Pazarlara tabletli denetim
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...
Kocaeli'de cinayet! mask
Kocaeli'de cinayet!

GALERİ

İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR