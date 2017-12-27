Alınan bilgiye göre, Akçat Mahallesi’nde Bekir Gürses (59) yönetimindeki 41 JB 332 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada yaralanan Gürses, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürses, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
Karamürsel'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz