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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı

Karamürsel'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

BÜYÜT

Alınan bilgiye göre, Akçat Mahallesi’nde Bekir Gürses (59) yönetimindeki 41 JB 332 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada yaralanan Gürses, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürses, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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