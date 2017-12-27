Pazarlara tabletli denetim

2015 yılında kendi yazılımıyla barkotlu ruhsat vermeye başlayarak işyerlerinde kare kodlu denetim uygulaması başlatan İzmit Belediyesi şimdi de semt pazarlarında bu uygulamayı hayata geçiriyor. Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen sistem sayesinde semt pazarlarındaki esnafların denetimi tabletler yardımıyla yapılacak.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Sistemin Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen belediye yetkilileri, zabıta görevlilerinin semt pazarlarına gittiklerinde barkotlu ruhsatı tablete okutup her türlü bilgiye anında ulaşabildiklerini söyledi. Sistem sayesinde pazarcıların borçları anında sorgulanabilecek, geçmişte uyarı alıp almadığı görülebilecek, esnafların devamsızlığı sistem üzerinden takip edilecek. Semt pazarlarında deneme maksadıyla kullanılmaya başlanan sisteme 2018 yılında tamamen geçilmesinin planlandığı öğrenildi.