İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de eşlik ettiği Bayram, özellikle geçtiğimiz günlerde toprak kayması meydana gelen Uzuntarla Mahallesi Yeşilkent bölgesinde uzun süre incelemelerde bulundu.

YEŞİLKENT’TE İNCELEME

Yeşilkent’te yaşayan vatandaşlardan da bilgiler alan Başkan Üzülmez, dere yatağının olduğu bölgeye müdahale edileceğini belirtti. Vatandaşlar hemen her yağışın ardından benzer sorunların yaşandığını söylerken, Genel Sekreter İlhan Bayram, İSU ekiplerinin bölgeyi yeniden incelemesini ve çalışma çalışmaların kısa sürede başlamasını istedi.

BİNAYI DOLAŞTILAR

Genel Sekreter Bayram ve Başkan Üzülmez, daha sonra ise Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Proje alanını gezdi. Çalışmanın son durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Üzülmez “Kanal Park Projesi’nin tamamlanan kısmında hemşehrilerimiz güzel vakit geçiriyorlar. Aileler burada piknik yapabiliyor. Oyun parkları ise Kanal Park’a ayrı bir güzellik kattı. Buraya ayrıca iki kafe daha yapacağız” dedi. Bayram ve Üzülmez, daha sonra yeni belediye hizmet binasını inceledi. Üzülmez, konuğu İlhan Bayram’a tüm binayı gezdirdi.