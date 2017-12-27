Vodafone’dan yeni proje

“Sadece teknoloji tüketen” değil, aynı zamanda “teknoloji üreten” bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen çalışma ile ilgili olarak vakıf yöneticileri, Kocaelili çocuklarla bir araya gelecek.

KATIRCIOĞLU DA KATILACAK

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel’in de katılacağı program yarın saat 11.00’de Ramada Plaza İzmit’te düzenlenecek.