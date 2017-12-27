Akademide geçmişe yolculuk

Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu Liderlik Akademisi’nde sekizinci hafta geride kaldı. Bu hafta akademinin konuşmacıları Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Sebahattin Yamak ve Demokrat Parti (DP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Cem Şakoğlu oldu.

NAZLIGÜL DE KATILDI

Akademiyi çok sayıda davetli izlerken DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Kadın Kolları Başkanı Dürdane Kanlıkavak, Kocaeli Taktik Atıcılık ve Airsoft Spor Kulübü Derneği yönetimi, Memur-Sen yöneticilerinden Mustafa Ulusoy ve akademiyi takip edenler arasında yer aldı.

İLETİŞİMİ ANLATTI

Gerçekleşen eğitimlerde ilk olarak konuşan DP’li Cem Şakoğlu ‘İletişimin kaybolan boyutları’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Akademiye katılanları 1980 ve 1990 yıllarına götüren Şakoğlu, teknoloji ile başlayan değişim süreci ile insanların birbirinden uzaklaşmaya başladığını, iletişimin can alıcı noktalarının kaybolduğunun altını çizdi.

ADNAN MENDERES’E VURGU

Şakoğlu’nun ardından konuşan KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak ise ‘Din eğitimi ve imam hatip okullarının tarihi serüveni’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İmam hatip liselerinin Osmanlı döneminden günümüze ulaşmasına kadar geçen süreci katılımcılara aktaran Yaman, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının sayesinde imam hatiplerin kurulabildiğine vurgu yaptı.