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AKP’li Söğüt ve ekibinden Karaosmanoğlu’na ziyaret

Bir süre önce yapılan kongre ile AKP Körfez İlçe Başkanı seçilen Şener Söğüt ile beraberindeki parti yöneticileri, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamındaki ziyarette Şener’e yönetimi de eksiksiz olarak eşlik etti.

“HALKIN HİZMETİNDEYİZ”

Yapılan görüşme sırasında gündeme ilişkin birçok konu ele alındı. Buluşmada ayrıca 2019 seçimlerinden dünya siyasetine kadar farklı konular üzerinde değerlendirmeler de yapıldı. AKP Körfez İlçe yönetimini tebrik eden ve başarılar dileyen Karaosmanoğlu, “Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Bugüne kadar bu yoldan hiç ayrılmadık. Vatandaşımızın emrinde ve hizmetinde olduk” dedi.

HİZMETLERİ ANLATTI

Kocaeli ve Körfez için önemli hizmetler ürettiklerini dile getiren Karaosmanoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde öncelikle altyapı konusuna eğildik. Çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Özellikle TÜPRAŞ ile başarılı ve örnek çalışmayla atık sularımızı artık işletmelerin üretiminde kullanabiliyoruz. Bu vesileyle doğal kaynaklarımızı da koruyoruz” diye konuştu. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Bugün 16:22 TSİ - Siyaset

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