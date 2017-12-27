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Çeker: Dava açan kazanıyor

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, düzenlediği basın toplantısı ile iş sağlığı güvenliği ön lisans programını bitirmelerine rağmen intibak işlemleri yapılmayan Acil Tıp Teknisyenleri’nin mağduriyetlerini açılan dava ile giderdiklerini söyledi.

Konu hakkındaki basın toplantısında Çeker’e başkan yardımcısı Zekai Dumlupınar da eşlik etti.

“MAHKEME KARARI ORTADA”

ATT’nin bir kısmının mahkeme kararları ile intibaklarını yaptırdıklarını dile getiren Çeker, “Bazı arkadaşlarımız da YÖK’ün düzenlemesi kapsamında intibaklarının yapılması için evraklarını teslim ederek haklarına kavuştular. YÖK’in iş sağlığı ve güvenliğini üst öğrenim olarak iptal etmesinin ardından idareler bu kararı gerekçe göstererek bölüm mezunu ATT’nin intibaklarını iptal etmişlerdi. Halbuki bunlar kazanılmış haktır ve iptal edilemeyeceğine dair mahkeme kararları mevcuttur” dedi.

“AÇILAN DAVALAR KAZANILDI”

Uygulama karşısında ATT’nin yargıya gittiğini kaydeden Çeker, şöyle konuştu: “Yaptığımız başvuru ile YÖK ön lisansı üst öğrenim olarak kabul etti. Fakat bazı kurumlar bize mahkeme yolunu gösterdi. Yargı da aldığı kararla ATT’nin mağduriyetine son vermiştir. YÖK’ün kararına itibar etmeyen kurum idarecileri sağlık çalışanlarını mağdur etmektedir. Teknisyenlerin intibaklarını yapmayan kurumların bu uygulamalarını mahkemeye taşıyan sağlık çalışanları açtıkları davaları kazanmaktadırlar.”

Bugün 16:23 TSİ - Sağlık

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