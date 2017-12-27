Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:24 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:27 TSİ )

AGD, format değiştirdi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmit İlçe Başkanı Recep Çelik, 31 Aralık’ta düzenlenecek olan ‘Mekke ve Kudüs’ün Fethi’ programına tüm İzmitlileri davet etti.

Bu yılki Mekke’nin fethi programında değişikliğe gittiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Hem Kudüs’teki 100 yıllık işgali hem de Kudüs’ün doğusuyla batısıyla bir bütün olduğu gerçeğini gündemde tutmak adına geleneksel olarak düzenlediğimiz etkinlikte değişikliğe giderek programın adını ‘Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi’ olarak değiştirdik. Tüm İzmitlileri 31 Aralık gecesi İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.

Bugün 16:24 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
AGD, format değiştirdi mask
AGD, format değiştirdi
Akademide geçmişe yolculuk mask
Akademide geçmişe yolculuk
İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek mask
İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek
Pazarlara tabletli denetim mask
Pazarlara tabletli denetim
5 ilçede elektrik kesintisi mask
5 ilçede elektrik kesintisi
Deveci Hukuk Bürosu açıldı mask
Deveci Hukuk Bürosu açıldı
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...
Kocaeli'de cinayet! mask
Kocaeli'de cinayet!

GALERİ

İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR