Bu yılki Mekke’nin fethi programında değişikliğe gittiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Hem Kudüs’teki 100 yıllık işgali hem de Kudüs’ün doğusuyla batısıyla bir bütün olduğu gerçeğini gündemde tutmak adına geleneksel olarak düzenlediğimiz etkinlikte değişikliğe giderek programın adını ‘Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi’ olarak değiştirdik. Tüm İzmitlileri 31 Aralık gecesi İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.
Bugün 16:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:27 TSİ )
AGD, format değiştirdi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmit İlçe Başkanı Recep Çelik, 31 Aralık’ta düzenlenecek olan ‘Mekke ve Kudüs’ün Fethi’ programına tüm İzmitlileri davet etti.
Bugün 16:24 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz