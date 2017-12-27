AGD, format değiştirdi

Bu yılki Mekke’nin fethi programında değişikliğe gittiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Hem Kudüs’teki 100 yıllık işgali hem de Kudüs’ün doğusuyla batısıyla bir bütün olduğu gerçeğini gündemde tutmak adına geleneksel olarak düzenlediğimiz etkinlikte değişikliğe giderek programın adını ‘Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi’ olarak değiştirdik. Tüm İzmitlileri 31 Aralık gecesi İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.