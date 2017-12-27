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Aydın Ünlü: CHP ve HDP çığırtkanlık yapıyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yaptığı basın açıklamasında geçtiğimiz günlerde çıkarılan KHK konusuna değinerek “CHP ve HDP iç savaş çığırtkanlığı yapıyor” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü il binasında düzenlediği haftalık olağan basın açıklamasında geçtiğimiz hafta çıkarılan KHK’larda yer alan “15 Temmuz ve 16 Temmuz’da mücadele edenlere dokunulmazlık verilmesi” maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü 15 Temmuz’un savunucusu olacaklarını belirterek “CHP ve HDP iç savaş çığırtkanlığı yapıyor” dedi.

İÇ SAVAŞ ÇIĞLIKLARI ATIYORLAR

Ünlü yaptığı açıklamada , “Geçtiğimiz hafta Kudüs meselesi ile ilgili 128 ülke haysiyetli bir duruş sergileyerek Türkiye’nin tavizsiz iradesi ile birlikte huzura barışa ve istikrara hizmet etmiş ve küresel ölçekte insanlığa yakışan bir netice alınmıştır. Türk milleti tam da bu durumun sevincini yaşarken bu hafta kriz çığırtkanları koro halinde iç savaş çığlıkları atmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

HEP AYNI İFTİRALAR

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “Evet mesele birkaç gün önce çıkan KHK’dır. İdeolojik provakatörler tarafından büyük ve tehlike bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. CHP-HDP koro şeklinde kendilerine verilen ev ödevi gibi tek bir ağızdan çığırtkanlık yapmaktadırlar” diye konuştu.

15 TEMMUZU HATIRLATMAYA MECBURUZ

Ünlü, “Eğer 15 Temmuz ve 16 Temmuz da milli ayaklanış olmasaydı millet kaderine bizahiti müdahale etmeseydi kimin dost kimin düşman olduğunun anlaşılmadığı bir ortamda Türkiye perişanlığa sürüklenecek ortada ne bir devletten ne de bağımsızlıktan bahsedilecekti. Bu nedenle her zaman ve her an aziz 15 Temmuz direnişini hatırlamaya ve hatırlatmaya mecburuz” dedi.

HİÇ BİR DÜZENLEME ÇIKARAMAZ

Ünlü son olarak “KHK ile yapılan düzenlemenin iç savaşa sebebiyet vereceğini iddia edenler dün iç savaş provasına Gezi’de destek verdiler. 6-8 Ekim’de iç savaşa kalkıştılar. Bu kişiler 15 Temmuz’da makarna stoklayanlardır. CHP Genel Başkanı ve HDP Genel Başkanının sözleriyle çıkarmak istediği fakat çıkaramadığı iç savaşı hiçbir düzenleme çıkaramaz” diye sözlerini sonlandırdı.

Bugün 16:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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