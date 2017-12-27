Baro’ya 5 taze kan

Avukatlık stajını tamamlayan Furkan Yılmaz, Büşra Bayraktaroğlu, Büşra Nur Parlak, Bahadır Aktop, Gamze Nur Çelik düzenlenen tören ile yemin ederek ruhsatnamelerine kavuştu. Baro’da bulunan Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleşen törene Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, çok sayıda avukat ve aileler katılım gösterdi.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK ZORUNDASINIZ”

Yemin töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Av. Serfit Gökçe, “Avukatlık mesleğini icra ederken edeceğiniz yemine her zaman bağlı kalın ve avukatlık mesleğinin kurallarına ve mesleki dayanışma ilkelerine uyun. Mesleği yaparken şimdiki bilgilerle yetinmeyip her zaman kendinizi yenilemek ve geliştirmek zorundasınız. Bu bakımdan avukatlığa adım atan bütün meslektaşlarına hayatlarında başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Büşra Bayraktaroğlu Kimdir?

1992 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Nefise Koççelik’in yanında tamamladı.

Furkan Yılmaz Kimdir?

1994 Üsküdar doğumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Elvan Bağcambaz’ın yanında tamamladı.

Bahadır Aktop Kimdir?

1993 Afyonkarahisar doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Şafak Çolak’ın yanında tamamladı.

Büşra Nur Parlak Kimdir?

1994 Ankara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını Av. Kemalettin Vehbi Bağdatlı’nın yanında tamamladı.

Gamze Nur Çelik Kimdir?

1993 Ordu doğumlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukul Fakültesi mezunu. Stajını Ordu Barosundan Av. Bektaş Doğan yanında tamamladı