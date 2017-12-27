Hereke’de gündem ‘ilçe olmak’

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, cumhuriyet tarihinde büyük öneme sahip olan, halısı ve ipeği ile dünya markası olarak tanınan Hereke’nin ilçe yapılması ile ilgili kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına verdi. Tarhan, verdiği kanun teklifinde; “Hereke bir tarihtir. Cumhuriyetimizin değerlerini taşıyan bir bölgemizdir” ifadesini kullandı.

“HEREKE İLÇE OLMALI”

Tarhan konu ile ilgili olarak da, “Maalesef gelişmesi ve tanıtımı için çaba göstermek yerine kaybolup gitmesine göz yumanlar olduğu için bugün Hereke halısı Çin’de üretiliyor. Bir tarihi mirasın kaybolmasına göz yuman siyasiler utanmalıdır. Bir an önce Hereke’nin ilçe yapılması gerekmektedir” açıklamasında bulunmuştu.

ESKİLERDEN DESTEK GELDİ

Tarhan’ın bu çıkışının ardından yıllar önce kapatılan Hereke Belediyesi ile ilgili tartışmalar yeniden başladı. Bölgenin kanaat önderleri, muhtarları ve özellikle de eski belediye başkanları konuyu gazetemize değerlendirdi. Eski Herekelilerin geneli bölgenin ilçe hüviyetine kavuşması gerektiğini düşünüyor.

Esener MAÇİL-Eski Belediye Başkanı

“İyi mi olur, kötü müOlur, bilmiyorum”

“Ben, beldenin son belediye başkanıyım. Kurumun kapatılmasının üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Yorum yapması zor bir konu. Bu saten sonra olabilir bulmuyorum. Olsa iyi mi olur, kötü mü olur, açıkçası ondan da emin değilim.”

Ahmet ARIT- Eski Belediye Başkanı

“Hereke halısıABD’de biliniyor”

“Çok iyi bir düşünce. Tahsin Tarhan’ın dediği gibi Hereke sayesinde siyaset yapanların bunu düşünmesi gerekiyordu. Tavşancıl, Hereke ve Kirazlıyalı birleştirilerek bir ilçe olabilir. Bu fikri destekliyorum. Bölgeye hareket getirir. Hereke tarihi bir üniversite kenti. Sümerbank’la da cumhuriyet öncesi bir tarihi bulunuyor. Burası Osmanlı’ya hizmet eden bir yerleşim merkeziydi.”

ABD’DEKİ HEREKE ANISI

“1994 yılında ABD’ye gitmiştim, dolaşırken bir mağazaya girdik. Nereden geldiniz diye sordular. Ben ‘Türkiye’ deyince ‘Hereke halısı ve Cim Bom’ diyerek karşılık verdiler. İşte bu yüzden siyaset gütmeden Tahsin Bey’in bu önerisine destek verilmeli. Tüm AKP’lilerin de desteklemesi gerektiğine inanıyorum. İyi bir şekilde izah edilirse bu iş kurtarılır.”

Şadi BİÇER-Eski Belediye Başkanı

“Tahsin Tarhan’ın bufikrini destekliyorum”

“Benim zamanımda Hereke, ilçe yapılacak 134 belde içerisindeydi. O dönem hükümet binası bile hazırdı. Bu bahsettiğim 1998-1999 yıllarının konusuydu. Mesut Yılmaz başbakandı. Ancak sonradan ilgilenilmedi ve olmadı. İlçe olma fikrini destekliyorum. Hereke bunu çoktan hak etti.”

Yusuf ÖNER-Yukarı Hereke Mahalle Muhtarı

“Kapatılan belediyeninmaddi gücü yoktu”

“Hereke’nin ilçe olması iyi, ama ilçe olsa ne olacak? Geliri giderini karşılayabilecek mi, bunu düşünen var mı? Belediyede çalıştırdığı işçinin maaşını ödeyebilecek mi? Körfez’in gelir kaynakları belli. Hereke’nin neyi var? Kapatılan belediyenin maddi gücü ve kaynakları yoktu. Körfez’e bağlandıktan sonra güç kaynaklarımız artı. İyi düşünmek gerekli.”

Süleyman Basri UMUT-Kışladüzü Muhtarı

“İlçe olmasınınkazanımları olur”

“Hereke’nin yeniden belediye olması, hatta ilçe olarak belediye olması her anlamda iyi olur. Burada yaşayan insanlar için Hereke’nin ilçe olmasının kazanımları olacaktır. Tahsin Tarhan’ın gündeme getirdiği bu fikri ve kanun teklifini destekliyorum.”

Halil VARDAR-Agah Ateş Mahalle Muhtarı

“Körfez ilçe değilkenHereke, belediye idi”

“Ben Hereke doğumluyum, babam 1948’de Hereke Dörtyol’a sandık koymuş, referandumla buranın belediye olmasını sağlamış. Babam 1983’te vefat etti. O güne kadar muhtarlık yaptı, Şimdi ben yapıyorum. Hereke Belediyesi kapandıktan sonra her konuda sıkıntı çektik. Faruk Denli’nin koordinatörlüğünde sıkıntılar çözülüyordu, şimdi ise ilgilenen yok. Şikayet edemiyoruz. İsteklerimiz dikkate alınmıyor. Kan kaybediyoruz. İlçe olmasını destekliyoruz. Körfez diye bir ilçe yokken Hereke belediye idi.”

Halil TAŞ-17 Ağustos Mahalle Muhtarı

“Hereke Belediyesikeşke yeniden açılsa”

“Biz mahalle olarak ilçe olma fikrine katılıyoruz. 10 bin kişinin yaşadığı bu mahalle olarak gerekli desteği vermeye hazırız. Keşke verilen kanun teklifi kabul görse ve Hereke ilçe olarak yeniden bir belediyeye sahip olsa.”