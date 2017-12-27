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KOÜ Hastanesi’nden bir ilk

Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ ile sağlık kuruluşlarında hızlı bir değişim gerçekleştirirken hastaneler yenilenerek uluslararası standartlara uygun, en son teknolojik cihazlar ile donatılmış tam teşekküllü yapılar haline gelmeye devam ediyor.