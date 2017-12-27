KOÜ Hastanesi’nden bir ilk

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan HİMSS 6 akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.
CANTÜRK’TEN AÇIKLAMA
KOÜ yetkililerine belge 25 Aralık’ta verildi. Konu hakkında açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Hastanemiz; tüm üniversite hastaneleri arasında HİMSS6’yı alan ikinci, devlet üniversiteleri arasında ilk üniversite hastanesi oldu. Bu konuda bizleri destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye, başhekim yardımcımız Doç. Dr. Alparslan Kuş çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz