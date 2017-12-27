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KOÜ Hastanesi’nden bir ilk

Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ ile sağlık kuruluşlarında hızlı bir değişim gerçekleştirirken hastaneler yenilenerek uluslararası standartlara uygun, en son teknolojik cihazlar ile donatılmış tam teşekküllü yapılar haline gelmeye devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan HİMSS 6 akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

CANTÜRK’TEN AÇIKLAMA

KOÜ yetkililerine belge 25 Aralık’ta verildi. Konu hakkında açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Hastanemiz; tüm üniversite hastaneleri arasında HİMSS6’yı alan ikinci, devlet üniversiteleri arasında ilk üniversite hastanesi oldu. Bu konuda bizleri destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye, başhekim yardımcımız Doç. Dr. Alparslan Kuş çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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