Akmeşe’de tarihi gün!

İzmit merkeze 27 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 2 bin nüfuslu Akmeşe’yi doğalgazla buluşturacağının sözünü veren Başkan Doğan, bir sözünü daha tutarak Akmeşe’yi gazına kavuşturdu.
TÖREN VAR
Başkanı Doğan’ın girişimleri sonucu Akmeşe’ye doğalgaz götürülmesi için geçtiğimiz Nisan ayında çalışmalar başlatılmıştı. Projenin her aşamasını yakından takip eden Doğan’ın büyük çabaları sonuç verdi. Doğalgaz boru hattı çalışmalarının tamamlandığı Akmeşe’de 29 Aralık Cuma günü saat 12.00 de meşale yakma töreni düzenlenerek Akmeşe’de tarihi bir gün yaşanacak. Bir sözünü daha tutarak Akmeşe halkının doğalgaz özlemini gideren Başkan Doğan, meşale yakma törenine tüm vatandaşları davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz