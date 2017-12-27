Gençlerin tercihi Ketenciler Gençlik Kampı

Kartepe Belediyesi tarafından Ketenciler Mahallesi’nde hayata geçirilen Ketenciler Gençlik Kampı, gençlerden büyük ilgi görüyor. Gençlerin serbest zamanlarında sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebildiği Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor.
ÜCRETSİZ FAYDALANIYORLAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurarak Kartepe’de doğal yaşamı deneyimlemek isteyen gençler kamptan ücretsiz faydalanıyor. Ketenciler Gençlik Kampı bu hafta sonu İstanbul Üsküdar Özel İrfan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı. Üç gün boyunca doğa içinde kamp yapan öğrenciler doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivite gerçekleştirdi.
MEMNUN KALDILAR
Kamp sonunda kısa bir ilçe turu da yapan kafile, Kartepe’nin eşsiz güzelliği karşısında duydukları hayranlığı belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ve Kartepe Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz