Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:03 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:05 TSİ )

Gençlerin tercihi Ketenciler Gençlik Kampı

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı en son İstanbul Üsküdar Özel İrfan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Kartepe Belediyesi tarafından Ketenciler Mahallesi’nde hayata geçirilen Ketenciler Gençlik Kampı, gençlerden büyük ilgi görüyor. Gençlerin serbest zamanlarında sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebildiği Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor.

ÜCRETSİZ FAYDALANIYORLAR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurarak Kartepe’de doğal yaşamı deneyimlemek isteyen gençler kamptan ücretsiz faydalanıyor. Ketenciler Gençlik Kampı bu hafta sonu İstanbul Üsküdar Özel İrfan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı. Üç gün boyunca doğa içinde kamp yapan öğrenciler doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivite gerçekleştirdi.

MEMNUN KALDILAR

Kamp sonunda kısa bir ilçe turu da yapan kafile, Kartepe’nin eşsiz güzelliği karşısında duydukları hayranlığı belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ve Kartepe Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bugün 17:03 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gençlerin tercihi Ketenciler Gençlik Kampı mask
Gençlerin tercihi Ketenciler Gençlik Kampı
KOÜ Hastanesi’nden bir ilk mask
KOÜ Hastanesi’nden bir ilk
Baro’ya 5 taze kan mask
Baro’ya 5 taze kan
AGD, format değiştirdi mask
AGD, format değiştirdi
Akademide geçmişe yolculuk mask
Akademide geçmişe yolculuk
İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek mask
İSU, Yeşilkent’e müdahale edecek
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var... mask
Kayıtlar bugün başladı! Yoğunluk var...
Kocaeli'de cinayet! mask
Kocaeli'de cinayet!

GALERİ

İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi mask
Esrarengiz ışık bir ilde daha görüntülendi
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu mask
KOTSİAD’da yeni başkan Dinçoğlu
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu! mask
Potanın prenslerinde son 4 belli oldu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR