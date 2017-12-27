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KEREM Derneği’nden erken yeni yıl kutlaması

KEREM Derneği ile Suadiye Cemal Doğan Kadın Bakımevi tarafından Tanyıldız Düğün Salonu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve yeni yıl kutlama programı gerçekleştirildi.

Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (KEREM) Derneği ile Suadiye Cemal Doğan Kadın Bakımevi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve yeni yıl kutlamaları kapsamında önceki akşam Tanyıldız Düğün Salonu’nda etkinlik düzenledi.

BOL EĞLENCE VARDI

Hareketli müziklerle eğlencenin doruğa ulaştığı programa KEREM Derneği Başkanı Evnur Sandal, ikinci Başkan Mukaddes Ceyhan, Başkan Yardımcısı Nuran Uygun, Kurum Müdürü Ayhan Özder, Cemal Doğan Kadın Bakımevi Müdürü Şahin Alım, Müdür Yardımcısı Sibel Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

“ENGELLERİ SEVGİYLE AŞACAĞIZ”

Evnur Sandal, “Bizim çocuklarımız çok özel çocuklar. Her yıl Süleyman Bey bizi buraya davet ediyor, biz de çocukları eğlendiriyoruz. Bizim sloganımız ‘Engelsiz ve Sevgi Dolu Yaşam’ olacak. Bizler gönüllü anneler olarak çocuklarımıza yürekten sevgimizi vermeye çalışıyoruz. Ancak sevgi verirsek birçok şeyi aşarız. Engelleri sevgi yoluyla aşacağız” şeklinde konuştu.

Bugün 17:05 TSİ - Yaşam

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