Pakmaya’da okul yararına kermes

Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi. Okul Müdürü Mehmet Yılmaztürk, Okul Aile Birliği Başkanı Ayten Gölnacaklar öncülüğünde öğrenci velileri tarafından ilk defa düzenlenen kermeste pasta, börek ve kurabiye satışı yapıldı. Kermese Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın da katıldı.

“İLK DEFA DÜZENLEDİK”

Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ayten Gölnacaklar, “İlk defa kermes düzenledik. Kermesten elde edilen gelir okulumuzun ihtiyaçları için kullanılacaktır. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in okulumuzu ziyaret ederek destek vermesi bizlere ayrı bir güç verdi. Kermesi getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.