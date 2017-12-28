Mustafa Sevinç vefat etti

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği (AND) Başkanı Akın Ülkü Sevinç'in babası,Seka emeklisi Mustafa Saim Sevinç (76) vefat etti.Cenazesi Perşembe (bugün) ikindi namazını müteakip İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılacaktır.
Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz