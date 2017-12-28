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17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17 gün önce kazada yaralanan İsmail Kansu'dan acı haber geldi.

17 Aralık 2017'de meydana gelen kazada, D-130 KarayoluBaşiskeleKarşıyaka Sapağı mevkiinde Gölcükistikametine gitmekte olan İsmail Kansu yönetimindeki 34 ZK 0800 plakalıotomobilhatalı sollama ve aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak Yunus Albar yönetimindeki 41 BY 595 plakalı otomobile ardından Serdar Çolak yönetimindeki 41 PF 301 plakalı otomobile çarptıktan sonra durakta yolcu almakta olan Osman Kutlay yönetimindeki 41 GR 607 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarparak durabilmişti. Kazada, İsmail Kansu, otobüste bulunan Adem Çapar ile Sezgin Yılmaz yaralanmıştı. 17 gündür tedavisi süren İsmail Kansu'dan acı haber geldi. Kansu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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