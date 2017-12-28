Yılbaşı öncesi pankart krizi!

Saadet Partisi Gebze Gençlik Kolları, geçtiğimiz hafta şehrin belli noktalarına ve ilçe binası önüne “Müslüman noel kutlamaz” pankartlarını asmıştı. Asılan pankartların hepsi geçtiğimiz gece Gebze Belediyesi zabıta ekipleri tarafından söküldü. İlçe binası önündeki pankartın sökülmesi esnasında Saadet Partililer ve zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan tartışmaların ardından, pankartı sökülen Saadet Partililer daha sonra sökülen pankartı ilçe binasının dışına astı.