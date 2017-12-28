Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'nde bir fabrika şantiyesinde kullandığı vincin sepeti yüksek gerilim hattına takılan Yasin Doğru (30) elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan vinç operatörü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğru, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğru'nun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kopan tellerin başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için güvenlik önlemi aldı. Kopan elektrik telleri, SEDAŞ ekiplerince onarıldı.
Bugün 09:40 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:43 TSİ )
Yüksek gerilim hattına kapılıp öldü!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz